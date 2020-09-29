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В Иркутской области вручены государственные и региональные награды

В Иркутской области вручены государственные и региональные награды
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Знак отличия получил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Церемония награждения государственными наградами Российской Федерации и наградами Иркутской области состоялась сегодня, 29 сентября, в здании регионального правительства в Иркутске.

Указом президента РФ за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награждён доктор химических наук, академик, главный научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Михаил Грачёв.

Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён составитель поездов станции Иркутск-Сортировочный Юрий Линьков. Благодарность президента РФ объявлена учителю школы №5 Шелеховского района Светлане Зуевой.

Указом губернатора звание «Почётный гражданин Иркутской области» присвоено: старшему тренеру спортивной школы по художественной гимнастике Ольге Буяновой; Андрею Калиниченко, 37 лет возглавлявшему Иркутский областной театра кукол «Аистёнок»; заведующему хирургическим отделением Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрию Козлову.

Знаки отличия «За заслуги перед Иркутской областью» вручены: главному врачу Иркутской областной детской клинической больницы Геннадию Гваку; генеральному директору клинического курорта «Ангара» Ольге Князюк; заместителю губернатора – руководителю администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолию Прокопьеву; заместителю председателя региональной общественной палаты, председателю областного совета женщин Галине Терентьевой.

Знаком отличия «За великодушие и добро» награждена активный кадровый донор крови и её компонентов, заведующая отделением регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования Надежда Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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