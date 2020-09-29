В Иркутской области объявлены победители кинофестиваля «Человек и Природа»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Гран-при получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером»



В Иркутской области подвели итоги кинофестиваля «Человек и Природа» на пресс-конференции перед торжественной церемонией закрытия. Жюри под руководством председателя совета директоров кинофестиваля в Тампере Лиины Харконен оценило 24 документальных, игровых и анимационных работы.



- Эти фильмы определяют, на первый взгляд, очень локальные вопросы, но в действительности отражают глобальные проблемы, которые касаются всех, кто ценит жизнь. Мне очень приятно, что мы так легко пришли к согласию по выбору победителей в номинациях, - отметила председатель жюри Лиина Харконен.



По результатам работы экспертного жюри гран-при имени В.Г. Распутина и 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером» режиссёра из Греции Марианны Эконому.



Приз «Лучший документальный фильм имени М.И. Ромма» завоевала российская картина «Нерка. Рыба красная». Авторы работы – Дмитрий Шпиленок, Владислав Гришин.



Лучшим игровым фильмом имени Л.И. Гайдая стал фильм «Эколав» российского режиссёра Дмитрия Григорьева.



Лучшим анимационным фильмом признана лента «Оазис» Дарьи Кащеевой из Чехии.



Специальный приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы был присуждён документальному фильму «Без Байкала». Его автор Александр Горновский. Картина российского режиссера также завоевала спецприз «За служение идеалам веры, совести и красоты» экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея.



Документальный фильм «Соль» российского режиссёра Владимира Эйснера получил почётный диплом Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» за художественное осмысление социально значимой проблемы.



Напомним, что значительная часть мероприятий фестиваля в этом году прошла в онлайн-формате на базе интернет-кинотеатра. Программа фестиваля включала 34 ленты из 16 стран мира. Кроме того, были представлены архивы Восточно-Сибирской студии кинохроники, киножурнала «Восточная Сибирь», а также картины современных иркутских режиссёров.



Важным событием мероприятия стал круглый стол на тему «Человек у Байкала: вызовы ХХI века вчера, сегодня, завтра», на котором правоведы, представители иркутского киносообщества, учёные, экологи обсудили вопросы сохранения уникальной природы озера. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

