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Жители Бурятии услышат из телевизоров особый сигнал

Жители Бурятии услышат из телевизоров особый сигнал
Общество, 
2 октября будет проводиться всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне

В том числе в Бурятии предусмотрена проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, а также автоматизированных систем централизованного оповещения. На улицах завоют сирены, а по телевидению будет передан особый сигнал.

Жителей республики просят оставаться спокойными и предпринимать никаких действий.

- Сигнал сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сигнале оповещения гражданской обороны. Услышав сигнал, включите телевизор или радиоприемник, внимательно прослушайте сообщение о сложившейся ситуации и порядке действий, - пояснил старший офицер отделения мероприятий гражданской обороны майор Александр Карачаков. 
МЧС
 
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