Жители Бурятии услышат из телевизоров особый сигнал

2 октября будет проводиться всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне



В том числе в Бурятии предусмотрена проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, а также автоматизированных систем централизованного оповещения. На улицах завоют сирены, а по телевидению будет передан особый сигнал.



Жителей республики просят оставаться спокойными и предпринимать никаких действий.



- Сигнал сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сигнале оповещения гражданской обороны. Услышав сигнал, включите телевизор или радиоприемник, внимательно прослушайте сообщение о сложившейся ситуации и порядке действий, - пояснил старший офицер отделения мероприятий гражданской обороны майор Александр Карачаков.

