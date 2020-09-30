В Улан-Удэ ожидается мокрый снег

Прогнозируется сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября по республике облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по южной половине до умеренных. Ветер северо-западный 6-11, днём по южной половине порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0+5, местами -2-7, днём +8+13, местами +3+8 градусов.



В Улан-Удэ временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, днём до 15-17 м/с. Температура ночью +1+3, днём +8+10 градусов.

