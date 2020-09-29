В Бурятии скончался 30-летний вокалист театра «Забава»

Без Сергея Рычкова не обходилось ни одно выступление театра «Забава»
28 сентября на 31 году жизни не стало артиста оркестра, вокалиста театра народной музыки и танца «Забава» Сергея Рычкова.
- Его талант, природное обаяние и яркий артистический темперамент принесли Сергею Николаевичу заслуженную славу и любовь тысячи зрителей. Ни одно выступление нашего театра не обходилось без него. Невозможно смириться с утратой этого молодого, жизнерадостного человека, не успевшего познать жизнь. Покинув этот мир, Сергей навсегда останется в наших сердцах, - говорится в сообщении театра «Забава».
Прощание с артистом состоится 30 сентября с 11 до 12 часов по адресу: ул. Пирогова 9а/2.
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Без Сергея Рычкова не обходилось ни одно выступление театра «Забава»
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