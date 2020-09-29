Саженцы появились в Парке Победы в селе Бичура
Ребята из школьного лесничества «Бичурский дозор» помогли лесникам облагородить парк в селе Бичура, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Юные лесники вместе с сотрудниками Бичурского лесхоза и лесничества высадили саженцы золотистой смородины, сосны и берёзы в Парке Победы. Во время посадки ребята рассказывали лесникам о том, как они провели лето, расспрашивали лесников о подвигах, а также поинтересовались, как поживает спасённый оленёнок.
- Очень приятно, что ребята проявили инициативу и помогли нам с посадкой. Они вообще очень ответственные – серьёзно относятся ко всему, что их интересует. Например, мы с ними ухаживаем за деревьями, которые высаживали в прошлом году. И никто из ребят не отлынивает, наоборот, стараются и интересуются, как лучше сделать, чтобы деревья побыстрее выросли, - с улыбкой рассказывает участковый лесничий Бичурского лесничества Анастасия Перловская.
В Бурятии школьники высадили золотистую смородину
Общество, Фото:
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