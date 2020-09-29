Проект «Сэргэ» приобщит детей к книге и чтению
30 сентября в Улан-Удэ состоится презентация интерактивной студии «Сэргэ». В новом проекте республиканской детско-юношеской библиотеки будут разрабатываться и проходить интерактивные занятия на бурятском языке, направленные на приобщение детей к книге и чтению. Ребята станут непосредственными участниками всего происходящего. Они будут отвечать на вопросы главных героев, играть с ними в интерактивные игры, подтанцовывать и подпевать.
Проект «Сэргэ» охватывает три возрастных категорий детей и молодёжи:
- Игровая программа для детей 3-6 лет «Хухютэй Хуугэд» («Весёлая детвора») (0+);
- Спектакль-шутка «Наадан» («Игра») для детей 6-10 лет (6+);
- Лирическая беседа «Похищенное счастье» о жизни и творчестве Д.О. Батожабая, для молодёжи от 16 лет (старшеклассники, студенты ссузов и вузов) (16+).
Режиссёр проекта – Надежда Разуваева, актриса молодёжного художественного театра, режиссёр и руководитель театра «Коломбина». Партнёр проекта – художник-иллюстратор Ирина Байнзурова (Bain Zurag), преподаватель изобразительного искусства и грима Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева.
Торжественное открытие интерактивной студии «Сэргэ» пройдёт 30 сентября в 13:00. На открытии состоится премьера спектакля-шутки «Наадан». Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
В Бурятии презентуют интерактивную студию для детей
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