В Бурятии презентуют интерактивную студию для детей

Проект «Сэргэ» приобщит детей к книге и чтению



30 сентября в Улан-Удэ состоится презентация интерактивной студии «Сэргэ». В новом проекте республиканской детско-юношеской библиотеки будут разрабатываться и проходить интерактивные занятия на бурятском языке, направленные на приобщение детей к книге и чтению. Ребята станут непосредственными участниками всего происходящего. Они будут отвечать на вопросы главных героев, играть с ними в интерактивные игры, подтанцовывать и подпевать.



Проект «Сэргэ» охватывает три возрастных категорий детей и молодёжи:

- Игровая программа для детей 3-6 лет «Хухютэй Хуугэд» («Весёлая детвора») (0+);

- Спектакль-шутка «Наадан» («Игра») для детей 6-10 лет (6+);

- Лирическая беседа «Похищенное счастье» о жизни и творчестве Д.О. Батожабая, для молодёжи от 16 лет (старшеклассники, студенты ссузов и вузов) (16+).



Режиссёр проекта – Надежда Разуваева, актриса молодёжного художественного театра, режиссёр и руководитель театра «Коломбина». Партнёр проекта – художник-иллюстратор Ирина Байнзурова (Bain Zurag), преподаватель изобразительного искусства и грима Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева.



Торжественное открытие интерактивной студии «Сэргэ» пройдёт 30 сентября в 13:00. На открытии состоится премьера спектакля-шутки «Наадан». Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



