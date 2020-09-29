Дети рассказывают взрослым о пожарной безопасности
На днях команда добровольных юных пожарных из Хоринской средней школы №1 вместе с руководителем команды Татьяной Рассадиной и инструктором противопожарной профилактики Юлией Ботовой обучали людей мерам пожарной безопасности в селе Хоринск Хоринсокго района.
Дети объясняли прохожим важность соблюдения правил пожарной безопасности отопительный период, рассказывали, как избежать пожара в жилье и вручали памятки с номерами вызова пожарной охраны «101» и «112».
С начала сентября в районах Бурятии проведено 614 уроков безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Жителей Бурятии обучают добровольные юные пожарные
Общество, Фото:
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