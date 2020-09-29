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Октябрь в Бурятии начнётся с холодов

Октябрь в Бурятии начнётся с холодов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Последний день сентября будет холодным

В Бурятии на 30 сентября объявлено штормовое предупреждение.

По данным Бурятского гидрометцентра в последний день сентября ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с. 1 октября холодная, ветреная погода, местами мокрый снег и снег, на перевалах гололедица.

В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовали провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.

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