Последний день сентября будет холодным
В Бурятии на 30 сентября объявлено штормовое предупреждение.
По данным Бурятского гидрометцентра в последний день сентября ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с. 1 октября холодная, ветреная погода, местами мокрый снег и снег, на перевалах гололедица.
В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовали провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Октябрь в Бурятии начнётся с холодов
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