Октябрь в Бурятии начнётся с холодов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Последний день сентября будет холодным



В Бурятии на 30 сентября объявлено штормовое предупреждение.



По данным Бурятского гидрометцентра в последний день сентября ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с. 1 октября холодная, ветреная погода, местами мокрый снег и снег, на перевалах гололедица.



В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовали провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



