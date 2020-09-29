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В Бурятии объявлены результаты конкурса рисунков о семейской культуре

В Бурятии объявлены результаты конкурса рисунков о семейской культуре
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Юные художники республики прислали на конкурс «Цветок в янтаре» 65 работ

В Бурятии завершился конкурс детского рисунка «Цветок в янтаре». Мероприятие проходило в рамках празднования 400-летия протопопа Аввакума, идеолога старообрядчества.

Юные художники нарисовали в своих работах протопопа Аввакума, женщин в ярких семейских сарафанах, расписные дома и даже репродукцию картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова». На конкурс прислано 65 работ со всех районов республики.

- Яркие, интересные рисунки детей достойны большой похвалы. Акварель, гуашь, фломастеры и цветные карандаши – это далеко не всё, что использовали наши участники в своих работах. Отрадно, что ребята серьёзно отнеслись к конкурсу, ознакомились с семейской культурой, историей старообрядчества, учли в рисунках цвета семейской росписи. Каждая конкурсная работа получилась по-своему уникальной: и сюжетом, и колоритом, – отметили в республиканском центре народного творчества.

Призовые места распределились по возрастным категориям следующим образом:

От 4 до 7 лет
1 место – Афанасьева Маргарита
2 место – Панькова Яна
3 место – Болонев Кирилл

От 9 до 12 лет
1 место – Казаков Руслан
2 место – Бадмаринчинова Эльвира
3 место – Борисова Надежда

От 13 до 16 лет
1 место – Шайдуров Кирилл
2 место – Толстихина Карина
3 место – Каримов Кирилл

Для получения дипломов победителей необходимо связаться с координатором конкурса по телефону 8-964-414-46-07 или электронной почтой ontrcnt@maill.ru. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

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