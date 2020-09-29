В Бурятии объявлены результаты конкурса рисунков о семейской культуре

Юные художники республики прислали на конкурс «Цветок в янтаре» 65 работ



В Бурятии завершился конкурс детского рисунка «Цветок в янтаре». Мероприятие проходило в рамках празднования 400-летия протопопа Аввакума, идеолога старообрядчества.



Юные художники нарисовали в своих работах протопопа Аввакума, женщин в ярких семейских сарафанах, расписные дома и даже репродукцию картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова». На конкурс прислано 65 работ со всех районов республики.



- Яркие, интересные рисунки детей достойны большой похвалы. Акварель, гуашь, фломастеры и цветные карандаши – это далеко не всё, что использовали наши участники в своих работах. Отрадно, что ребята серьёзно отнеслись к конкурсу, ознакомились с семейской культурой, историей старообрядчества, учли в рисунках цвета семейской росписи. Каждая конкурсная работа получилась по-своему уникальной: и сюжетом, и колоритом, – отметили в республиканском центре народного творчества.



Призовые места распределились по возрастным категориям следующим образом:



От 4 до 7 лет

1 место – Афанасьева Маргарита

2 место – Панькова Яна

3 место – Болонев Кирилл



От 9 до 12 лет

1 место – Казаков Руслан

2 место – Бадмаринчинова Эльвира

3 место – Борисова Надежда



От 13 до 16 лет

1 место – Шайдуров Кирилл

2 место – Толстихина Карина

3 место – Каримов Кирилл



Для получения дипломов победителей необходимо связаться с координатором конкурса по телефону 8-964-414-46-07 или электронной почтой ontrcnt@maill.ru. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



