Юные художники республики прислали на конкурс «Цветок в янтаре» 65 работ
В Бурятии завершился конкурс детского рисунка «Цветок в янтаре». Мероприятие проходило в рамках празднования 400-летия протопопа Аввакума, идеолога старообрядчества.
Юные художники нарисовали в своих работах протопопа Аввакума, женщин в ярких семейских сарафанах, расписные дома и даже репродукцию картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова». На конкурс прислано 65 работ со всех районов республики.
- Яркие, интересные рисунки детей достойны большой похвалы. Акварель, гуашь, фломастеры и цветные карандаши – это далеко не всё, что использовали наши участники в своих работах. Отрадно, что ребята серьёзно отнеслись к конкурсу, ознакомились с семейской культурой, историей старообрядчества, учли в рисунках цвета семейской росписи. Каждая конкурсная работа получилась по-своему уникальной: и сюжетом, и колоритом, – отметили в республиканском центре народного творчества.
Призовые места распределились по возрастным категориям следующим образом:
От 4 до 7 лет
1 место – Афанасьева Маргарита
2 место – Панькова Яна
3 место – Болонев Кирилл
От 9 до 12 лет
1 место – Казаков Руслан
2 место – Бадмаринчинова Эльвира
3 место – Борисова Надежда
От 13 до 16 лет
1 место – Шайдуров Кирилл
2 место – Толстихина Карина
3 место – Каримов Кирилл
Для получения дипломов победителей необходимо связаться с координатором конкурса по телефону 8-964-414-46-07 или электронной почтой ontrcnt@maill.ru. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
В Бурятии объявлены результаты конкурса рисунков о семейской культуре
Общество, Фото:
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