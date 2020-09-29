В районной школе прошла экоакция
В Заиграевской школе завершилась общешкольная экологическая акция «Сбереги дерево-сдай макулатуру!». Классы соревновались между собой, кто больше соберёт макулатуры.
Всего школьники собрали 3211 кг., сообщает группа «Заиграево-инфо. 24/7».
Организаторами акции стали экологический отряд «ЮНЭК», руководитель Эржена Гырылова, учитель физической культуры Алексей Мильгунов и Совет старшеклассников.
Ученики школы в Бурятии собрали три тонны макулатуры
Общество, Фото:
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