Скончался народный писатель Бурятии Ким Балков

Общество, Фото: irki pedia

Известный прозаик умер на 84-м году жизни



В Иркутской области на 84-м году скончался российский писатель, уроженец Бурятии Ким Николаевич Балков. О его смерти сообщило минкультуры Бурятии. Известный и любимый сибиряками писатель Ким Балков – автор книг «Небо моего детства», «Иду на вы», «Горящие сосны», «От руки брата своего» и многих других.



Ким Балков родился 15 сентября 1937 года в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии. Детство его прошло в селе Баргузин, там же он окончил среднюю школу. Выпускник филологического факультета Иркутского государственного университета. Студенческие годы он разделил с известными писателями Александром Вампиловым, Андреем Румянцевым, Владимиром Петоновым, Мэлсом Самбуевым. После окончания университета работал редактором промышленного отдела Бурятского радиокомитета, ответственным секретарем Союза писателей Бурятии. Руководил литературным объединением «Баргузин». Лауреат специальной премии журнала «Смена» за лучший рассказ 1983 года — «Деревья по весне как люди». Лауреат Большой литературной премии России. Победитель международного конкурса «Новая русская книга-2001». Лауреат Государственной премии Бурятии в области литературы и искусства за книгу рассказов «Небо моего детства» (1988).



В студенческие годы увлекался поэзией, но вскоре перешёл на прозу. Литературной деятельностью занимался с 1960-х годов. Первая прозаическая публикация — повесть «Рейса не будет» опубликована в 1968 году на страницах журнала «Байкал». Художественные произведения и очерки печатались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Смена», «Сибирские огни», «Сибирь», «Сибирячок», «Свет над Байкалом», «Байкал», «Байгал». Автор многочисленных рассказов, повестей, романов, изданных в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Москве.



Ким Балков опубликовал сборники рассказов и повестей: «На пятачке» (1969), «Росстань» (1971), «Дёмкины воробьи» (1981), «Мост» (1982), «Поезда идут из детства» (1984), «Небо моего детства» (М., 1985), «Струны памяти» (М., 1987), «Ожидание» (М., 1989), «Белые деревья» (1990), «Иду на вы... Дом на углу» (Иркутск, 2005), «Горящие сосны» (Иркутск, 2007). Широкое признание получили романы «Когда начинается утро» (Улан-Удэ, 1973; Новосибирск, 1975), «Его родовое имя» (М., 1979), «Рубеж» (1977), «Байкал — море священное» (М., 1989), «Идущие во тьму» (Иркутск, 1994), «Будда» (Иркутск, 1995), «От руки брата своего» (Иркутск, 1997), «Берег времени» (Иркутск, 2002).



Ким Балков был признанным переводчиком на русский язык произведений бурятских писателей Алексея Бадаева, Цырена Галанова и др. Произведения писателя переведены на бурятский язык.



«Байкал-Daily» приносит искренние соболезнования родным и близким Кима Николаевича.



