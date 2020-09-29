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Бурятия успешно выступила на чемпионате по практической стрельбе

Бурятия успешно выступила на чемпионате по практической стрельбе
Общество,  Фото:пресс-служба федерации практической стрельбы РБ
Соревнования проводились в Забайкальском крае

Спортсмены федерации практической стрельбы Бурятия, команды ОСН «Гром» и в/ч 14129 ВКС приняли участие в чемпионате Забайкальского края по практической стрельбе из пистолета и карабина 9х19 Дуэльная стрельба «Золото Забайкалья». Соревнования проходили с 19 по 20 сентября в Чите. В них приняло участие более 50 стрелков из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Упражнения поразили новыми сложными мишенями.

В командном зачёте по карабину пистолетного калибра команда федерации РБ «Байкал» заняла первое место. В командном зачёте по пистолету команда ОСН «Гром» из Бурятии заняла второе место.

В личном зачёте спортсмены из республики также завоевали призовые места. Новиков Юрий, тренер по практической стрельбе, занял по карабину пистолетного калибра (РСС) первое место, а в дуэли стал вторым. В категории «Леди» Дмитриева Ирина, также тренер по практической стрельбе, взяла «серебро» по карабину. В этой же категории военнослужащая Яна Проскурякова выиграла первое место по пистолету. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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