Помимо овощей, были представлены сувениры
Исправительные учреждения Бурятии участвовали в сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Урожай-2020». Они представили овощи, выращенные на собственных подсобных хозяйствах в колониях.
Также исправительные учреждения представили сувенирную продукцию из дерева и изделия из металла с декоративными коваными элементами.
Гостям ярмарки рассказали о возможности приобретения готовой продукции и изготовления её под заказ, сообщили в пресс-службе УФСИН.
Колонии Бурятии выставили урожай на сельхозярмарке
Общество, Фото:
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