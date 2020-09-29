Колонии Бурятии выставили урожай на сельхозярмарке

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Помимо овощей, были представлены сувениры



Исправительные учреждения Бурятии участвовали в сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Урожай-2020». Они представили овощи, выращенные на собственных подсобных хозяйствах в колониях.



Также исправительные учреждения представили сувенирную продукцию из дерева и изделия из металла с декоративными коваными элементами.



Гостям ярмарки рассказали о возможности приобретения готовой продукции и изготовления её под заказ, сообщили в пресс-службе УФСИН.





