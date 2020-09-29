«Байкал» впервые открыл театральный сезон на YouTube









Зрители буквально засыпали артистов комментариями во время трансляции. За концертом наблюдали люди из разных уголков России и мира.



«Очень атмосферно, эмоционально, фактурно. Эта видеозапись точно войдёт в Золотой фонд Бурятии»

«Восхищение, восторг, слезы подступают. Браво!»

«Смотрим всей семьей, получаем огромное удовольствие и наслаждение. Дети смотрят не отрываясь, танцуют вместе с артистами!»

«Вот это есть эталон и народности и профессионализма, все на самом высоком уровне»

«Удивительный формат, мурашки по коже!».



Коллектив отмечает, что после премьерного показа, зрители смогут увидеть бэкстейдж съёмок в Instagram театра. Артисты расскажут и покажут, как проходил съёмочный процесс и раскроют некоторые секреты закулисья.





Возрастное ограничение 6+



Накануне, 28 сентября, состоялось историческое открытие сезона Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Впервые открытие сезона прошло онлайн – на YouTube.Зрителей ждал часовой концерт, снятый под открытым небом. Уже с первых кадров зрители оценили масштаб съёмки и красоту природных декораций. Номера сменяли друг друга один за другим. Вместе с артистами, зрители прогулялись по обширной территории местности «Стоянка Чингисхана», смотря номера из репертуара театра. В концерте выступили балетная труппа, Национальный оркестр Бурятии и солисты.- Это первые масштабные съемки театра в подобном формате. Практически все номера были сняты с воздуха одним кадром, что придавало эффект полного присутствия, - сообщили в театре «Байкал».