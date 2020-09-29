«Байкал» впервые открыл театральный сезон на YouTube

Накануне, 28 сентября, состоялось историческое открытие сезона Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Впервые открытие сезона прошло онлайн – на YouTube.
Зрителей ждал часовой концерт, снятый под открытым небом. Уже с первых кадров зрители оценили масштаб съёмки и красоту природных декораций. Номера сменяли друг друга один за другим. Вместе с артистами, зрители прогулялись по обширной территории местности «Стоянка Чингисхана», смотря номера из репертуара театра. В концерте выступили балетная труппа, Национальный оркестр Бурятии и солисты.
- Это первые масштабные съемки театра в подобном формате. Практически все номера были сняты с воздуха одним кадром, что придавало эффект полного присутствия, - сообщили в театре «Байкал».
Зрители буквально засыпали артистов комментариями во время трансляции. За концертом наблюдали люди из разных уголков России и мира.
«Очень атмосферно, эмоционально, фактурно. Эта видеозапись точно войдёт в Золотой фонд Бурятии»
«Восхищение, восторг, слезы подступают. Браво!»
«Смотрим всей семьей, получаем огромное удовольствие и наслаждение. Дети смотрят не отрываясь, танцуют вместе с артистами!»
«Вот это есть эталон и народности и профессионализма, все на самом высоком уровне»
«Удивительный формат, мурашки по коже!».
Коллектив отмечает, что после премьерного показа, зрители смогут увидеть бэкстейдж съёмок в Instagram театра. Артисты расскажут и покажут, как проходил съёмочный процесс и раскроют некоторые секреты закулисья.
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