Бурятия в числе регионов, где заканчиваются места на свалках

Ситуация с объектами размещения отходов близка к критической, заявила Счётная палата России



По состоянию на 1 января 2019 года, мощности полигонов будут исчерпаны менее чем через месяц в Магаданской области, Республике Бурятия, через три месяца – в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, через семь месяцев – в Краснодарском крае, то есть дефицит мощности полигонов в этих регионах составляет от 120 тыс. тонн в год до 1 365 тыс. тонн в год. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты России.



Ситуация с объектами размещения близка к критической, пришла к выводу Счётная палата. При сложившихся темпах роста объёмов образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 1–2 % в год существующие мощности полигонов в 32 регионах России будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года.



- Ситуация в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в стране в целом может быть охарактеризована как неблагополучная. В 2019 году, по данным территориальных схем обращения с отходами, в России образовано 65 млн тонн ТКО, или 450 кг на человека. В отличие от мировой практики, приоритетным способом обращения с ТКО в России остается захоронение – более 90% отходов направляется на полигоны и свалки, - говорится в документе Счётной палаты.



Также представители Счётной палаты пришли к выводу, что во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду, почву, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены. Всего в настоящее время действуют 2 832 объекта размещения ТКО, из них 1 153 полигона (внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов).



Наряду с разрешенными, существуют ещё и несанкционированные свалки. В 2019 году региональные власти в России выявили более 27 тысяч несанкционированных свалок, общая площадь которых превысила 12 тысяч га, из них ликвидировано 18 тысяч свалок площадью 1 613 га. Также Росприроднадзор за прошлый год выявил 4 664 несанкционированные свалки площадью 753 га, из них ликвидировано 2 709 свалок площадью 266 га.



