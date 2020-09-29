Браконьерам грозит крупный штраф или лишение свободы
Сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в Забайкальском крае провели 28 рейдов по охране объектов животного мира. Выявлено незаконные оружие и добыча оленя благородного.
За прошедшую неделю специалисты составили 11 административных протоколов за нарушение правил охоты. Всего с начала года составили почти 350 проколов.
- Специалисты изъяли три единицы незаконного оружия, выявили незаконную добычу оленя благородного. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела, - рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.
За незаконную охоту грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Незаконные охоту и оружие выявили в Забайкалье
Общество, Фото:
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