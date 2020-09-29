Незаконные охоту и оружие выявили в Забайкалье

Общество, Фото: из архива пресс-службы министерства природных ресурсов Забайкальского края

Браконьерам грозит крупный штраф или лишение свободы



Сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в Забайкальском крае провели 28 рейдов по охране объектов животного мира. Выявлено незаконные оружие и добыча оленя благородного.



За прошедшую неделю специалисты составили 11 административных протоколов за нарушение правил охоты. Всего с начала года составили почти 350 проколов.



- Специалисты изъяли три единицы незаконного оружия, выявили незаконную добычу оленя благородного. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела, - рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.



За незаконную охоту грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

