 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

В Бурятии пожилым опекунам отказали в перерасчёте пенсии

В Бурятии пожилым опекунам отказали в перерасчёте пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

В прокуратуру Курумканского района Бурятии обратились супруги пенсионеры, один из которых является опекуном детей-сирот в связи со смертью их родителей. Сельчане пожаловались на нарушение их пенсионных прав.

В апреле супруги обратились в пенсионный орган с заявлением о повышении фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в связи с нахождением на их иждивении нетрудоспособных членов семьи. Им отказали в перерасчёте, указав, что один иждивенец, обучающийся в школе, является совершеннолетним.

Прокурор района обратился с иском в суд с требованием произвести пенсионерам перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с момента их обращения в пенсионный орган – 1 апреля.

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.

Ответчик обжаловал решение в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда республики.

Вышестоящей инстанцией решение суда оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
пенсионеры опека прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за нетрезвую езду
Жителя Бурятии оштрафовали за нетрезвую езду
Общество, 29.09.2020
Также мужчину лишили водительских прав
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
Общество, 29.09.2020
Максимальная температура воздуха днём в республике составит +17 градусов
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
Общество, 28.09.2020
Экспозиция представит историю развития чайной торговли и самоварного производства
В Забайкалье поздравили с 90-летием деятеля культуры
В Забайкалье поздравили с 90-летием деятеля культуры
Общество, 28.09.2020
Благодаря Владимиру Кузнецову построены многие культурные объекты Читы
Школьники Бурятии посоревновались в военно-интеллектуальной игре
Школьники Бурятии посоревновались в военно-интеллектуальной игре
Общество, 28.09.2020
Она была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Художницы Бурятии поговорят о своей идентичности и работе
Художницы Бурятии поговорят о своей идентичности и работе
Общество, 28.09.2020
Встреча состоится 25 октября в Улан-Удэ
Аспирантка из Бурятии стала призёром всероссийского конкурса проектов
Аспирантка из Бурятии стала призёром всероссийского конкурса проектов
Общество, 28.09.2020
Мероприятие состоялось в рамках Крымской музеологической школы «MuseumStudio»
В Агинском округе установили памятник врачу тибетской медицины
В Агинском округе установили памятник врачу тибетской медицины
Общество, 28.09.2020
На создание бюста Петра Бадмаева было собрано около миллиона рублей
В Улан-Удэ отметили праздник Крестовоздвижения
В Улан-Удэ отметили праздник Крестовоздвижения
Общество, 28.09.2020
Праздничные богослужения совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф
В Бурятии стала известна программа Дня пожилого человека
В Бурятии стала известна программа Дня пожилого человека
Общество, 28.09.2020
Для людей пенсионного возраста проведут концерты, выставки и конкурсы
В Агинском округе чествовали чемпиона Азии по вольной борьбе
В Агинском округе чествовали чемпиона Азии по вольной борьбе
Общество, 28.09.2020
Арсалана Будажапова наградили знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом»
В Улан-Удэ молодёжь высадила «Аллею Юности и Славы»
В Улан-Удэ молодёжь высадила «Аллею Юности и Славы»
Общество, 28.09.2020
200 кустов сирени посажены в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^