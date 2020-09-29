В Бурятии пожилым опекунам отказали в перерасчёте пенсии

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру Курумканского района Бурятии обратились супруги пенсионеры, один из которых является опекуном детей-сирот в связи со смертью их родителей. Сельчане пожаловались на нарушение их пенсионных прав.



В апреле супруги обратились в пенсионный орган с заявлением о повышении фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в связи с нахождением на их иждивении нетрудоспособных членов семьи. Им отказали в перерасчёте, указав, что один иждивенец, обучающийся в школе, является совершеннолетним.



Прокурор района обратился с иском в суд с требованием произвести пенсионерам перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с момента их обращения в пенсионный орган – 1 апреля.



Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.



Ответчик обжаловал решение в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда республики.



Вышестоящей инстанцией решение суда оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

