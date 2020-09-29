Жителя Бурятии оштрафовали за нетрезвую езду

Также мужчину лишили водительских прав



28-летний житель Муйского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Установлено, что в июле мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем. Вскоре после начала движения он был остановлен сотрудниками ГИБДД.



Годом ранее он привлекался к административной ответственности за невыполнение требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

