Жителя Бурятии оштрафовали за нетрезвую езду

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28-летний житель Муйского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Установлено, что в июле мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем. Вскоре после начала движения он был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Годом ранее он привлекался к административной ответственности за невыполнение требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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