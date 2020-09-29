Возбуждено уголовное дело
Транспортными полицейскими в городе Нижнеудинске Иркутской области задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
У 22-летнего местного жителя обнаружили и изъяли пакет с растительной массой, имеющей признаки наркотических средств. Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом более 165 грамм.
Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Иркутской области изъяли пакет с «травкой»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Также мужчину лишили водительских прав
Возбуждено уголовное дело
Максимальная температура воздуха днём в республике составит +17 градусов
Экспозиция представит историю развития чайной торговли и самоварного производства
Благодаря Владимиру Кузнецову построены многие культурные объекты Читы
Она была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Встреча состоится 25 октября в Улан-Удэ
Мероприятие состоялось в рамках Крымской музеологической школы «MuseumStudio»
На создание бюста Петра Бадмаева было собрано около миллиона рублей
Праздничные богослужения совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф
Для людей пенсионного возраста проведут концерты, выставки и конкурсы
Открытие состоится 30 сентября
Арсалана Будажапова наградили знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом»
200 кустов сирени посажены в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»