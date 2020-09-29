У жителя Иркутской области изъяли пакет с «травкой»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Транспортными полицейскими в городе Нижнеудинске Иркутской области задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.



У 22-летнего местного жителя обнаружили и изъяли пакет с растительной массой, имеющей признаки наркотических средств. Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом более 165 грамм.



Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

