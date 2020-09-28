Триумфальную арку в Кяхте помогли открыть меценаты

Руководитель Группы Компаний «Титан» Вадим Бредний стал одним из меценатов проекта строительства Триумфальной арки, открывшейся в выходные в Кяхте. Этот памятник называется «Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии». Монумент создан по инициативе президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу при поддержке главного военного прокурора России Валерия Петрова. Мероприятие приурочили к 175-летнему юбилею Русского географического общества.
Мемориал выполнен в виде триумфальной арки на четырёх колоннах, каждая из которых украшена барельефами. В полный рост изображены восемь выдающихся исследователей Азии. Среди них путешественник Николай Пржевальский, востоковед Бронислав Громбчевский, фольклорист Григорий Потанин, зоолог и этнограф Григорий Грум-Гржимайло, археолог Пётр Козлов и другие. Все они уходили в исследовательские экспедиции из Кяхты. Венчает композицию двусторонний герб Российской империи.
Авторы проекта: скульптор Алексей Чебаненко, архитектор Андрей Белый.
Годы расцвета купеческой Кяхты пришлись на время существования сухопутного чайного пути из Китая в Россию и Европу. Несколько веков караваны шли по Великому чайному пути через Кяхту. Кяхтинские купцы вели успешную торговлю чаем на российских ярмарках, именно они заложили традиции меценатства. Купцы строили школы, памятники, величавые соборы и церкви.
- Мне посчастливилось стать участником этого исторического события и одним из меценатов проекта, - написал Вадим Бредний на своей странице в Instagram, - Начинается подготовка к славному Юбилею форпоста России-города Кяхта. 300 лет исполняется в 2028 году. Работы предстоит немало. Приглашаются к участию в проекте и государственные структуры, и «купцы нового поколения»! Быть Добру!
Годы расцвета купеческой Кяхты пришлись на время существования сухопутного чайного пути из Китая в Россию и Европу. Несколько веков караваны шли по Великому чайному пути через Кяхту. Кяхтинские купцы вели успешную торговлю чаем на российских ярмарках, именно они заложили традиции меценатства. Купцы строили школы, памятники, величавые соборы и церкви.
- Мне посчастливилось стать участником этого исторического события и одним из меценатов проекта, - написал Вадим Бредний на своей странице в Instagram, - Начинается подготовка к славному Юбилею форпоста России-города Кяхта. 300 лет исполняется в 2028 году. Работы предстоит немало. Приглашаются к участию в проекте и государственные структуры, и «купцы нового поколения»! Быть Добру!