Триумфальную арку в Кяхте помогли открыть меценаты





























Авторы проекта: скульптор Алексей Чебаненко, архитектор Андрей Белый.Годы расцвета купеческой Кяхты пришлись на время существования сухопутного чайного пути из Китая в Россию и Европу. Несколько веков караваны шли по Великому чайному пути через Кяхту. Кяхтинские купцы вели успешную торговлю чаем на российских ярмарках, именно они заложили традиции меценатства. Купцы строили школы, памятники, величавые соборы и церкви.- Мне посчастливилось стать участником этого исторического события и одним из меценатов проекта, - написал Вадим Бредний на своей странице в Instagram, - Начинается подготовка к славному Юбилею форпоста России-города Кяхта. 300 лет исполняется в 2028 году. Работы предстоит немало. Приглашаются к участию в проекте и государственные структуры, и «купцы нового поколения»! Быть Добру!