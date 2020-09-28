Подарок сделали верующие
В Бурятии будущим ламам подарили 80 мешков картошки. На этот раз помощь студентам Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева оказали верующие села Сосново-Озёрское Еравнинского района.
«Огромная благодарность верующим и организатору Доржиеву Амгалан ламе, ловбон ламе Маани дугана», - поблагодарила Буддийская традиционная Сангха России.
Как сообщал «Байкал-Daily», с наступлением нового учебного года студентам-будущим ламам везут продуктовую помощь. Ранее хуваракам привезли 30 мешков картошки, а также овощи.
Затем помощь оказывали пельменями.
Настоятель Тугнуйского дацана Вандан лама Будаев подарил 70 тысяч рублей.
В Бурятии хуваракам подарили 80 мешков картошки
Общество, Фото:
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