Также в ЕГРН внесены данные о реках Джида и Чикой
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о береговой линии Селенги, одной из крупных рек Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Кадастровой палате по Бурятии.
Береговая линия – это границы водного объекта. Граница реки определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом. Установление местоположения береговой линии производится не реже одного раза в 25 лет. А именно, в случаях изменения её местоположения в результате естественных процессов и стихийных бедствий. И также, если местоположение береговой линии необходимо для установления границ водоохранной зоны и границ прибрежных защитных полос соответствующего водного объекта.
Также в ЕГРН внесены сведения о водоохранных зонах рек Джида, Чикой и об их прибрежных защитных полосах. Они основные притоки Селенги в Бурятии. Джида, река в Бурятии, левый приток Селенги. Своё начало она берёт на южных склонах западной части хребта Хамар-Дабан, протекает параллельно Джидинскому хребту. Чикой, река в Читинской области и Бурятии, частично граничит с Монголией, правый приток Селенги.
Согласно Водному Кодексу, к водоохранным зонам относятся территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На этих территориях устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В самих же границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Сведения о Селенге внесли в ЕГРН
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
200 кустов сирени посажены в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»
Неделя знаменитого русского поэта проходит онлайн в национальной библиотеке
Руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний рассказал о том, как ему посчастливилось стать участником исторического события
Комитет городского хозяйства отреагировал на замечания блогера Ильи Варламова
Подарок сделали верующие
Пока она не умеет ни летать, ни самостоятельно есть
Также в ЕГРН внесены данные о реках Джида и Чикой
В рамках акции «Чистый лес» во всех районах Бурятии лесники убирают мусор
Певица рассказала, что для неё значит музыка
Она будет представлять Иркутск на этапе всероссийского конкурса «Мисс Северо-Западная России»
Работы затронут более 8,5 тысяч объектов недвижимости
Показ спектакля прошёл без зрителей
Такие отправления принимаются оператором без очереди
Многие пользователи Сети согласились с этой инициативой
Останки удалось идентифицировать по медальону