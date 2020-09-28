Сведения о Селенге внесли в ЕГРН

Также в ЕГРН внесены данные о реках Джида и Чикой



В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о береговой линии Селенги, одной из крупных рек Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Кадастровой палате по Бурятии.



Береговая линия – это границы водного объекта. Граница реки определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом. Установление местоположения береговой линии производится не реже одного раза в 25 лет. А именно, в случаях изменения её местоположения в результате естественных процессов и стихийных бедствий. И также, если местоположение береговой линии необходимо для установления границ водоохранной зоны и границ прибрежных защитных полос соответствующего водного объекта.



Также в ЕГРН внесены сведения о водоохранных зонах рек Джида, Чикой и об их прибрежных защитных полосах. Они основные притоки Селенги в Бурятии. Джида, река в Бурятии, левый приток Селенги. Своё начало она берёт на южных склонах западной части хребта Хамар-Дабан, протекает параллельно Джидинскому хребту. Чикой, река в Читинской области и Бурятии, частично граничит с Монголией, правый приток Селенги.



Согласно Водному Кодексу, к водоохранным зонам относятся территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На этих территориях устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.



В самих же границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.



