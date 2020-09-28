В Бурятии лесники собрали на берегу реки 42 мешка мусора

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В рамках акции «Чистый лес» во всех районах Бурятии лесники убирают мусор



Так, сотрудники Баргузинского лесхоза очистили берег реки Баргузин и прилегающие к нему леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Местные жители любят отдыхать здесь, но, к сожалению не все забирают мусор с собой. В свою очередь, неубранный мусор может находиться в земле до сотни лет и наносить значительный урон экологии, - поделился заместитель руководителя Баргузинского лесхоза Анатолий Узиков.



Как отмечают лесники, в основном встречается бытовой мусор: стеклянные бутылки, различные пластиковые изделия, пакеты, остатки пищевых продуктов, которые уже начали портиться. Сотрудники лесхоза собрали и вывезли более 42 мешков мусора.



