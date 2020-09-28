Благодаря Владимиру Кузнецову построены многие культурные объекты Читы
В Забайкальском крае поздравляли заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина Читинской области Владимира Ивановича Кузнецова. Сегодня, 28 сентября, ему исполнилось 90 лет.
- Ваш вклад в развитие культуры нашего региона бесценен! Под вашим началом создавались, модернизировались учреждения культуры Читы, устанавливались памятники. Ваша жизнь – это яркий пример трудолюбия, высокой культуры, преданности любимому делу, искренней любви к человеку и родному Забайкальскому краю. Выражаю Вам глубокую благодарность и желаю неиссякаемого вдохновения, здоровья и благополучия! – поблагодарила долгожителя исполняющая обязанности министра культуры региона Наталия Лиценберг.
Большой юбилей Владимир Иванович празднует вместе со всей семьей – с разных концов страны приехали дети, внуки и правнуки.
Отметим, что Владимир Иванович Кузнецов долгое время возглавлял культуру Читинской области. При его участии построены многие культурные объекты города: Читинский областной художественный музей, мемориал «Боевая и трудовая слава забайкальцев», памятник Ленину на центральной площади города, здание Пушкинской библиотеки, отреставрирован музей «Церковь декабристов». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье поздравили с 90-летием деятеля культуры
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