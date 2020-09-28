Она будет представлять Иркутск на этапе всероссийского конкурса «Мисс Северо-Западная России»
Старший инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №6 Вера Савченко завоевала титул «Краса Иркутска-2020». Кроме главной короны конкурса, она также получила титул «Мисс Талант» за своё умение держаться в седле, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.
Всего на конкурс «Краса Иркутска» было подано более ста заявок, в финал вышли 14 конкурсанток.
Конкурс проходил в несколько этапов. Самым продолжительным был подготовительный этап. Девушки полгода готовились к выступлениям, учились ходить по подиуму, отрабатывали технику речи, готовили творческие номера.
Второй этап конкурса под названием «Талант-шоу» проходил в августе. Выступление Веры Савченко верхом на коне, с элементами фланкировки и джигитовки было самым ярким и запоминающимся.
В спортивном этапе сотрудница ИК-6 также хорошо показала себя. В фитнес-марафоне, где участницы показывали умение танцевать, состязались в силовых упражнениях и плаванье, Вера Савченко заняла второе место.
Финал конкурса прошёл в Иркутске 27 сентября. По итогам всех этапов, а также финального дефиле и интеллектуального опроса, победительницей названа Вера Савченко. Она будет представлять Иркутск на этапе всероссийского конкурса «Мисс Северо-Западная России», который пройдет в Санкт-Петербурге 3 октября.
Конкурс «Краса Иркутска» в городе проходит уже в седьмой раз. Его организатором является директор регионального этапа национального конкурса «Краса России» по Иркутску и Иркутской области Елена Гилёва.
«Красой Иркутска-2020» стала сотрудница колонии
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