В Тарбагатайском районе Бурятии идут крупные кадастровые работы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Работы затронут более 8,5 тысяч объектов недвижимости



С 14 сентября на территории 139 кадастровых кварталов Тарбагатайского района Бурятии проводятся комплексные кадастровые работы, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.



Работами охвачены села Надеино, Куйтун, Барыкино-Ключи, Хандагатай, Верхний Жирим, Бурнашево, Большой Куналей, Десятниково, Тарбагатай, Пестерево, а также посёлок Николаевский.



Работы коснутся более 8,5 тысяч объектов недвижимости, из которых около пяти тысяч – земельных участков и более 3,5 тысяч – объектов капитального строительства.



На проведение выделено свыше 4,2 миллионов рублей.



В целом в 2020 году комплексные кадастровые работы в Тарбагатайском районе проводятся на сумму 9,2 миллионов рублей, работами охвачено 186 кадастровых кварталов.



Комплексные кадастровые работы помогут внести в ЕГРН недостающие сведения в отношении 17,5 тысяч объектов недвижимости, что исключит земельные споры между правообладателями смежных земельных участков.

