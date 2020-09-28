Работы затронут более 8,5 тысяч объектов недвижимости
С 14 сентября на территории 139 кадастровых кварталов Тарбагатайского района Бурятии проводятся комплексные кадастровые работы, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.
Работами охвачены села Надеино, Куйтун, Барыкино-Ключи, Хандагатай, Верхний Жирим, Бурнашево, Большой Куналей, Десятниково, Тарбагатай, Пестерево, а также посёлок Николаевский.
Работы коснутся более 8,5 тысяч объектов недвижимости, из которых около пяти тысяч – земельных участков и более 3,5 тысяч – объектов капитального строительства.
На проведение выделено свыше 4,2 миллионов рублей.
В целом в 2020 году комплексные кадастровые работы в Тарбагатайском районе проводятся на сумму 9,2 миллионов рублей, работами охвачено 186 кадастровых кварталов.
Комплексные кадастровые работы помогут внести в ЕГРН недостающие сведения в отношении 17,5 тысяч объектов недвижимости, что исключит земельные споры между правообладателями смежных земельных участков.
В Тарбагатайском районе Бурятии идут крупные кадастровые работы
Общество, Фото:
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