Показ спектакля прошёл без зрителей
Бурятский театр оперы и балета подготовил спектакль «Тысяча и одна ночь» (12+) на музыку Фикрета Амирова и либретто Максуда и Рустама Ибрагимбековых. Сдача балета прошла на сцене театра в воскресенье, 27 сентября, в закрытом для зрителей формате, из-за продолжающихся в республике ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией.
Дата премьеры одной из самых ярких по красоте и динамике происходящего постановок по мотивам чарующих восточных сказок и легенд будет объявлена после снятия ограничений на посещение театров. На сцене Бурятского театра оперы и балета будет представлена обновленная версия постановки Музаффара Бурханова под редакцией Татьяны Муруевой, Баярто Дамбаева и Александра Мишутина.
В спектакле заняты: народная артистка республики Бурятия Лия Балданова, народный артист республики Бурятия Батор Надмитов, народный артист республики Бурятия Баир Жамбалов, заслуженная артистка республики Бурятия Елена Хишиктуева, заслуженная артистка республики Бурятия Анастасия Цыбенова, заслуженная артистка республики Бурятия Маргарита Эрдыниева, заслуженный артист республики Бурятия Виктор Дампилов, заслуженный артист Республики Бурятия Иннокентий Иванов.
По информации пресс-службы Бурятского театра оперы и балета
Бурятский оперный театр представил «Тысячу и одну ночь»
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