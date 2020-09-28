В Агинском округе установили памятник врачу тибетской медицины

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

На создание бюста Петра Бадмаева было собрано около миллиона рублей



26 сентября в Агинском Бурятском округе на территории национального музея имени Гомбожаба Цыбикова открылся памятник учёному, просветителю, дипломату, известному врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву.



- Идея создания памятника была поддержана широкой общественностью, органами государственной и муниципальной власти, организациями и учреждениями разных форм собственности, многочисленными земляками и родственниками Петра Бадмаева. Все они внесли свой весомый вклад в строительство памятника. Всего было собрано порядка одного миллиона рублей. Местом для установления памятника была выбрана территория национального музея, теперь Пётр Бадмаев стоит напротив своего двоюродного брата Гомбожаба Цыбикова, – отметил в своей приветственной речи зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского округа Буянто Батомункуев.



Благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены люди, внёсшие свой вклад в строительство и установку памятника.



- Мы готовы ещё и ещё раз с благодарностью повторять, что сотни людей из разных регионов, неравнодушные к истории своего народа, оказали содействие и внесли взнос в строительство этого памятника, - отметил главный организатор по подготовке и строительству памятника Владимир Цыцыков.



От имени родственников Петра Бадмаева выступил Галсандоржи Цырендоржиев.



Именитый поэт, журналист, автор многих книг и сборников стихов Батожаргал Гармажапов прочитал оду «Туруу хубуугээ туурэлгэ». Это авторское произведение было признано победителем творческого конкурса, посвящённого Петру Бадмаеву.



Мероприятие завершилось композицей «Оюун нангин Агамнай» в исполнении артиста театра «ДалиТЭ» Доржи Болотова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.





