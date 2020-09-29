Максимальная температура воздуха днём в республике составит +17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер ночью переменный 2-7, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, местами 0+5, днём +12+17, по северу местами +7+12 градусов.
В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер ночью слабый, днём западный 5-10 м/с. Температура ночью -2-4, днём +13+15 градусов.
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
Общество, Фото:
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