Открытие состоится 30 сентября
В Улан-Удэ 30 сентября состоится в 10:00 состоится открытие виртуального концертного зала национальной библиотеки Бурятии. Для широкой публики зал распахнёт свои двери после улучшения эпидемиологической обстановки в республике и окончания пандемии коронавируса.
Напомним, что конференц-зал библиотеки дополнили большим экраном и современной стереосистемой. Теперь при помощи интернет-технологий в режиме реального времени читатели смогут приобщиться к культурным ценностям мирового масштаба. Не выезжая из Улан-Удэ, посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Совершенно бесплатно они смогут насладиться классической, камерной, джазовой и органной музыкой, а также увидят лучшие спектакли в исполнении мировых знаменитостей. Стоимость проекта составила 1 млн рублей.
Первый концертный зал в республике появился в Бурятской филармонии. Он открылся 29 ноября 2014 года онлайн-трансляцией концерта Дениса Мацуева и академического симфонического оркестра Московской филармонии, сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
В Улан-Удэ появился ещё один виртуальный концертный зал
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