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В Улан-Удэ работа на теплотрассе идёт в круглосуточном режиме

В Улан-Удэ работа на теплотрассе идёт в круглосуточном режиме
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Бетонные опоры устанавливают в районе станции Медведчиково

Технический совет в составе эксплуатирующих организаций и оперштаб под руководством мэра Улан-Удэ отклонили вариант запуска теплотрассы по временной схеме для того, чтобы исключить риски в отопительный период.

Сегодня в районе станции Медведчиково на теплотрассе Юго-Западная в круглосуточном режиме идут работы по запуску теплотрассы. Сейчас здесь производятся работы по установке и заливке бетонных опор: из-за сложного рельефа местности трубы теплотрассы нужно поднять в гору, и без наличия бетонных опор, которые выдержат давление воды, не обойтись.

- Именно этот микрорайон Юго-Западный очень сложный. Котельная находится на выезде из города. Воду нужно поднять в гору до конечной точки. Это очень большое давление. Большой объём воды в трубопроводах. Сам диаметр труб увеличился на 300 мм. Неподвижные опоры должны строго соответствовать всем проектным решениям, чтобы труба не слетела с опор при подаче воды. Поэтому такие риски нам нужно исключить, – пояснил ситуацию на брифинге для СМИ первый заместитель мэра Олег Екимовский.

На помощь подрядной организации «Фортуна» вышли строительные компании «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», бригады ПАО «ТГК-14», «Ростинвестстрой», МУП «Управление трамвая» и другие. Всего на объекте работает порядка 200 человек в три смены, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- Там, где не ведутся работы в самом жилмассиве, там трубопроводы все собраны. Что касается изоляции и прочего, мы будем делать в дальнейшем. Сейчас самая главная задача – подать тепло и горячую воду, - подчеркнул Екимовский.
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