Дворник отсутствует уже пару месяцев
В группе «Кяхта-инфо. 24/7» опубликовали вопрос от местной жительницы. Она поинтересовалась, куда делся дворник в городе Кяхта, который работал на участке от стоматологии до больницы.
- По-моему, уже пару месяцев нет. Может в отпуске? – поинтересовалась подписчица группы.
На вопрос ответила, и. о. начальника отдела городского хозяйства Вардуги Оганесян.
- Дворник уволился по собственному желанию. В настоящее время вакансия открыта, - пояснила Вардуги Оганесян.
Желающим устроиться на освобождённое место просят обратиться в МБУ «Городское хозяйство» города Кяхта.
Жители Бурятии потеряли дворника
Общество, Фото:
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