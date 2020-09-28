Жители Бурятии потеряли дворника

Дворник отсутствует уже пару месяцев



В группе «Кяхта-инфо. 24/7» опубликовали вопрос от местной жительницы. Она поинтересовалась, куда делся дворник в городе Кяхта, который работал на участке от стоматологии до больницы.



- По-моему, уже пару месяцев нет. Может в отпуске? – поинтересовалась подписчица группы.



На вопрос ответила, и. о. начальника отдела городского хозяйства Вардуги Оганесян.



- Дворник уволился по собственному желанию. В настоящее время вакансия открыта, - пояснила Вардуги Оганесян.



Желающим устроиться на освобождённое место просят обратиться в МБУ «Городское хозяйство» города Кяхта.



