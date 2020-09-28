В Бурятии сельчане захламляют кладбище

Людей просят выбрасывать мусор в контейнеры



Группа «Прибайкалье-инфо. 24/7» обратилась к жителям села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. На местном кладбище построено новое ограждение, поставлены мусорные контейнеры.



Но, несмотря на это, жители после уборки могил выбрасывают мусор за ограду. Из-за этого нарушаются правила пожарной безопасности, захламляется территория кладбища.



- Просим после уборки выбрасывать мусор в баки! – обратились к сельчанам в группе «Прибайкалье-инфо».

