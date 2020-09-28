 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии сельчане захламляют кладбище

В Бурятии сельчане захламляют кладбище
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Людей просят выбрасывать мусор в контейнеры

Группа «Прибайкалье-инфо. 24/7» обратилась к жителям села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. На местном кладбище построено новое ограждение, поставлены мусорные контейнеры.

Но, несмотря на это, жители после уборки могил выбрасывают мусор за ограду. Из-за этого нарушаются правила пожарной безопасности, захламляется территория кладбища.

- Просим после уборки выбрасывать мусор в баки! – обратились к сельчанам в группе «Прибайкалье-инфо». 
мусор кладбище
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии потеряли дворника
Жители Бурятии потеряли дворника
Общество, 28.09.2020
Дворник отсутствует уже пару месяцев
В Бурятии сельчане захламляют кладбище
В Бурятии сельчане захламляют кладбище
Общество, 28.09.2020
Людей просят выбрасывать мусор в контейнеры
Монгольская актриса снялась в сериале Netflix «Сестра Рэтчед»
Монгольская актриса снялась в сериале Netflix «Сестра Рэтчед»
Общество, 28.09.2020
В этом сериале также сыграли голливудские актёры Сара Полсон, Питер Финн Уиттрок младший, Синтия Никсон, Шэрон Вонн Стоун
В Улан-Удэ пояснили ситуацию с отсутствием рабочих в сотых кварталах
В Улан-Удэ пояснили ситуацию с отсутствием рабочих в сотых кварталах
Общество, 28.09.2020
Мэрия опубликовала утреннюю сводку с ремонта теплотрассы в сотых
В нацпарке Бурятии снимают фильм об осеннем Байкале
В нацпарке Бурятии снимают фильм об осеннем Байкале
Общество, 28.09.2020
«Рассказывать о Байкале можно бесконечно», - говорят представители студии
Росгвардейцы Бурятии поучаствовали в посадке леса
Росгвардейцы Бурятии поучаствовали в посадке леса
Общество, 28.09.2020
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в проекте «Сохраним лес»
Ориентировщик из Бурятии уступил чемпиону России три секунды
Ориентировщик из Бурятии уступил чемпиону России три секунды
Общество, 28.09.2020
Спортсмен из Бурятии стал четвёртым на чемпионате России
Осуждённым в Бурятии прочитали лекцию о Меркитской области
Осуждённым в Бурятии прочитали лекцию о Меркитской области
Общество, 28.09.2020
Мероприятие прошло в честь дня рождения Мухоршибирского района
В Бурятии юные лесники высадили 300 деревцев
В Бурятии юные лесники высадили 300 деревцев
Общество, 28.09.2020
Лесники и ребята из школьных лесничеств озеленяют районы Бурятии в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия»
В Улан-Удэ проверят электросирены
В Улан-Удэ проверят электросирены
Общество, 28.09.2020
Горожан просят соблюдать спокойствие
В замерзающих сотых кварталах Улан-Удэ засняли отсутствие рабочих
В замерзающих сотых кварталах Улан-Удэ засняли отсутствие рабочих
Общество, 28.09.2020
На теплотрассе, где работы обещали вести в три смены, не нашлось ни одного рабочего
Финалистки «Миссис Бурятия» посадили молодые сосны
Финалистки «Миссис Бурятия» посадили молодые сосны
Общество, 28.09.2020
«Больно смотреть на пустоту, где должен жить могучий лес», - описали эмоции участницы акции
Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России
Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России
Общество, 28.09.2020
Две финальные схватки состоялись между спортсменками из Бурятии
Илья Варламов покритиковал табличку на своей именной лавочке в Улан-Удэ
Илья Варламов покритиковал табличку на своей именной лавочке в Улан-Удэ
Общество, 28.09.2020
Известный блогер впервые высказался по поводу улан-удэнской лавочки, которой присвоили его имя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^