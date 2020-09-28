Мероприятие состоялось в рамках Крымской музеологической школы «MuseumStudio»
С 9 по 13 сентября аспиранты Восточно-Сибирского института культуры Анна Сартакова и Олча Оюн приняли участие и в финале всероссийского конкурса творческих и научно-исследовательских проектов «Увлекательная музеология» и в работе пятой юбилейной сессии Крымской музеологической школы «MuseumStudio»в посёлке Коктебель Республики Крым.
Работа школы была направлена на повышение профессионального уровня и квалификации музейных специалистов. Участникам конкурса предоставлялась возможность стать слушателями двух модулей программы повышения квалификации: музейный менеджмент и научно-фондовая работа, а также познакомиться с ведущими музеологами страны – практиками музейного дела и специалистами по работе с историко-культурным наследием.
Примечательно, что Анна Сартакова была отобрана жюри в финал конкурса сразу по двум номинациям: «Проект» и «Научное исследование». В финальный этап конкурса вышли студенты и магистранты из городов Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск и Улан-Удэ.
11 сентября состоялся финал конкурса «Увлекательная музеология», на котором были представлены 10 отобранных проектов и исследований. По результатам конкурса Анна Сартакова в направлении «Научное исследование» была награждена дипломом III степени. Работы Олчи Оюн и Никиты Брянского были отмечены сертификатами участников и перспективностью дальнейшей работы.
Также в рамках школы были проведены тренинги; мастер-классы; семинары; экскурсии в город Феодосия, музей Марины и Анастасии Цветаевых, картинную галерею имени И.К. Айвазовского и другие места. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.
Аспирантка из Бурятии стала призёром всероссийского конкурса проектов
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