В нацпарке Бурятии снимают фильм об осеннем Байкале

Общество, Фото: предоставлено ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

«Рассказывать о Байкале можно бесконечно», - говорят представители студии



В Забайкальском национальном парке в Бурятии работает творческий тандем Ивана и Светланы Усановых, представителей студии фильмов о дикой природе «Ирбисфильм». Они готовят новый фильм о заповедной территории, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».



Светлана Усанова рассказывает:



«Я всегда считала Забайкальский национальный парк лучшим местом на Земле. С ним меня связывает многое. За плечами - более чем десятилетний опыт бригадирства на обустройстве троп «Путь к чистому Байкалу», «В бухту Змеевую» и др. с волонтёрами «Большой Байкальской тропы», экспедиции со школьниками и студентами, многодневные походы с российскими и иностранными туристами, антимусорные рейды, фотография, освещение деятельности «Заповедного Подлеморья» в научно-популярном журнале «Мир Байкала и других СМИ.



К 100-летию заповедной системы России мы с Иваном сняли в 2014-15 гг. ряд фильмов о Баргузинском заповеднике, Забайкальском национальном парке и Фролихинском заказнике. Рассказывать о Байкале можно бесконечно. Он всегда разный, а его бездонные глубины, прибрежные горы, покрытые тайгой, острова и многочисленные притоки поражают красотой и биоразнообразием.



Сейчас мы работаем над документальным фильмом об осеннем Байкале. О чем он – зрители узнают уже в конце текущего года. Я счастлива снова побывать в дорогих сердцу местах и общению с родной природой, старыми друзьями и коллегами».

