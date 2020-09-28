«Рассказывать о Байкале можно бесконечно», - говорят представители студии
В Забайкальском национальном парке в Бурятии работает творческий тандем Ивана и Светланы Усановых, представителей студии фильмов о дикой природе «Ирбисфильм». Они готовят новый фильм о заповедной территории, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
Светлана Усанова рассказывает:
«Я всегда считала Забайкальский национальный парк лучшим местом на Земле. С ним меня связывает многое. За плечами - более чем десятилетний опыт бригадирства на обустройстве троп «Путь к чистому Байкалу», «В бухту Змеевую» и др. с волонтёрами «Большой Байкальской тропы», экспедиции со школьниками и студентами, многодневные походы с российскими и иностранными туристами, антимусорные рейды, фотография, освещение деятельности «Заповедного Подлеморья» в научно-популярном журнале «Мир Байкала и других СМИ.
К 100-летию заповедной системы России мы с Иваном сняли в 2014-15 гг. ряд фильмов о Баргузинском заповеднике, Забайкальском национальном парке и Фролихинском заказнике. Рассказывать о Байкале можно бесконечно. Он всегда разный, а его бездонные глубины, прибрежные горы, покрытые тайгой, острова и многочисленные притоки поражают красотой и биоразнообразием.
Сейчас мы работаем над документальным фильмом об осеннем Байкале. О чем он – зрители узнают уже в конце текущего года. Я счастлива снова побывать в дорогих сердцу местах и общению с родной природой, старыми друзьями и коллегами».
В нацпарке Бурятии снимают фильм об осеннем Байкале
Общество, Фото:
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