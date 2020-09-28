Сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в проекте «Сохраним лес»
Росгвардейцы отправились в Заудинское лесничество Тарбагатайского района, где высадили более 70 тысяч сеянцев сосны, восстановив около 40 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара.
- В честь погибших в годы Великой Отечественной войны и восстановления лесов после пожаров и вырубок мы с гордостью поддерживаем акцию и озеленяем наш регион. Светлые дела делаются всем миром сообща, - сказал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии капитан полиции Дмитрий Павлов.
В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне росгвардейцы по всей стране приняли участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы». Этот проект направлен на сохранение исторической памяти о павших в борьбе с фашизмом в годы войны, заботу о ветеранах. В рамках акции деревья, как символ героизма и стойкости наших предков, высажены по всей России.
Росгвардейцы Бурятии поучаствовали в посадке леса
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