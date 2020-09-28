Спортсмен из Бурятии стал четвёртым на чемпионате России
Дмитрий Патрин из Бурятии остановился в шаге от пьедестала почёта и занял четвёртое место на чемпионате России по спортивному ориентированию в Выборге. Спортсмен выступал в дисциплине кросс-спринт (с общего старта).
Проигрыш Дмитрия чемпиону России составил всего три секунды.
- Молодец, Дмитрий! Поздравляем всех нас. Поздравляем тренера Бодикова Сергея Аркадьевича! – отмечают в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
Ещё один ориентировщик из Бурятии Евгений Тихомиров занял 31-е место, Сергей Меренцов стал 41-м.
Ориентировщик из Бурятии уступил чемпиону России три секунды
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