Ориентировщик из Бурятии уступил чемпиону России три секунды

Спортсмен из Бурятии стал четвёртым на чемпионате России



Дмитрий Патрин из Бурятии остановился в шаге от пьедестала почёта и занял четвёртое место на чемпионате России по спортивному ориентированию в Выборге. Спортсмен выступал в дисциплине кросс-спринт (с общего старта).



Проигрыш Дмитрия чемпиону России составил всего три секунды.



- Молодец, Дмитрий! Поздравляем всех нас. Поздравляем тренера Бодикова Сергея Аркадьевича! – отмечают в федерации спортивного ориентирования Бурятии.



Ещё один ориентировщик из Бурятии Евгений Тихомиров занял 31-е место, Сергей Меренцов стал 41-м.



