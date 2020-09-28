В Бурятии юные лесники высадили 300 деревцев

Лесники и ребята из школьных лесничеств озеленяют районы Бурятии в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия»
Так, например, в селе Кабанск прошла посадка саженцев акации. Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» помогли сотрудникам Кабанского лесхоза и лесничества озеленить село. Вместе они высадили 300 саженцев акации.
- В этом году, в наше школьное лесничество пришли новенькие, поэтому перед посадкой мы провели инструктаж и показали детишкам, как правильно выкопать ямку и посадить саженцы. А также, как за ними ухаживать, чтобы деревья еще долгое время радовали прохожих, - поделилась главный лесничий Кабанского лесничества Светлана Боброва.
Результатом этого совместного труда стал красивый сквер.
- Я первый раз высаживал деревья, но мне очень понравилось, и я хочу высадить как можно больше деревьев! - поделился юный лесник Антон.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
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