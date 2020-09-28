 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии юные лесники высадили 300 деревцев

В Бурятии юные лесники высадили 300 деревцев
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники и ребята из школьных лесничеств озеленяют районы Бурятии в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия»

Так, например, в селе Кабанск прошла посадка саженцев акации. Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» помогли сотрудникам Кабанского лесхоза и лесничества озеленить село. Вместе они высадили 300 саженцев акации.

- В этом году, в наше школьное лесничество пришли новенькие, поэтому перед посадкой мы провели инструктаж и показали детишкам, как правильно выкопать ямку и посадить саженцы. А также, как за ними ухаживать, чтобы деревья еще долгое время радовали прохожих, - поделилась главный лесничий Кабанского лесничества Светлана Боброва.

Результатом этого совместного труда стал красивый сквер.

- Я первый раз высаживал деревья, но мне очень понравилось, и я хочу высадить как можно больше деревьев! - поделился юный лесник Антон.


По информации республиканского агентства лесного хозяйства 
дети озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверят электросирены
В Улан-Удэ проверят электросирены
Общество, 28.09.2020
Горожан просят соблюдать спокойствие
В замерзающих сотых кварталах Улан-Удэ засняли отсутствие рабочих
В замерзающих сотых кварталах Улан-Удэ засняли отсутствие рабочих
Общество, 28.09.2020
На теплотрассе, где работы обещали вести в три смены, не нашлось ни одного рабочего
Финалистки «Миссис Бурятия» посадили молодые сосны
Финалистки «Миссис Бурятия» посадили молодые сосны
Общество, 28.09.2020
«Больно смотреть на пустоту, где должен жить могучий лес», - описали эмоции участницы акции
Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России
Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России
Общество, 28.09.2020
Две финальные схватки состоялись между спортсменками из Бурятии
Илья Варламов покритиковал табличку на своей именной лавочке в Улан-Удэ
Илья Варламов покритиковал табличку на своей именной лавочке в Улан-Удэ
Общество, 28.09.2020
Известный блогер впервые высказался по поводу улан-удэнской лавочки, которой присвоили его имя
В Бурятии срочно нужны доноры крови
В Бурятии срочно нужны доноры крови
Общество, 28.09.2020
Служба крови Бурятии просит жителей прийти на донацию
За сутки в Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек
За сутки в Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек
Общество, 28.09.2020
Выздоровели и выписались из больниц более 5,5 тысяч человек
В Улан-Удэ «Водоканал» понудили отремонтировать сети
В Улан-Удэ «Водоканал» понудили отремонтировать сети
Общество, 28.09.2020
Некоторые участки сетей были со 100% изношенностью
В Бурятии оформили документы на просроченные сосиски
В Бурятии оформили документы на просроченные сосиски
Общество, 28.09.2020
На нарушителя составлен административный протокол
В Бурятии прошла акция «Сохраним лес»
В Бурятии прошла акция «Сохраним лес»
Общество, 28.09.2020
Участники акции высадили более 70 тысяч сеянцев сосны
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 28.09.2020
В районах Бурятии возможен мокрый снег
В Улан-Удэ 6 маршрутчиков привлечены за нарушение ПДД
В Улан-Удэ 6 маршрутчиков привлечены за нарушение ПДД
Общество, 27.09.2020
Состоялось профилактическое мероприятие «Автобус»
В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
Общество, 27.09.2020
Мероприятие состоится в следующую субботу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^