В Улан-Удэ проверят электросирены

Горожан просят соблюдать спокойствие



2 октября в Улан-Удэ пройдёт комплексная проверка готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения.



С 10:35 до 10:50 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Также на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах (радиоканалах) будет размещён проверочный сигнал «Техническая проверка» с перерывом вещательных программ.



Управление по ЧС обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать спокойствие.

