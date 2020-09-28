Горожан просят соблюдать спокойствие
2 октября в Улан-Удэ пройдёт комплексная проверка готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения.
С 10:35 до 10:50 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Также на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах (радиоканалах) будет размещён проверочный сигнал «Техническая проверка» с перерывом вещательных программ.
Управление по ЧС обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать спокойствие.
В Улан-Удэ проверят электросирены
Общество, Фото:
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