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Жители Восточного в Улан-Удэ жалуются на большое число пьяниц

Жители Восточного в Улан-Удэ жалуются на большое число пьяниц
Общество,  Фото:видео в "Подслушано на Машзаводе"
Пьяные ползут домой на четвереньках

Жители улан-удэнского микрорайона Восточный в социальных сетях жалуются на большое количество пьяных людей на улице.

В паблике «Подслушано на Машзаводе» местный житель поделился, что по вечерам в общественном транспорте нечем дышать, поскольку много людей с перегаром. Также компании любителей выпить часто можно встретить в магазинах. Местные жители устраивают «вечеринки» и в своих автомобилях около домов.

- Ночью спишь и просыпаешься от пьяных рамсов. Как же достало это всё, каждый день одно и тоже, - резюмирует автор поста.

Чуть позже в этом же паблике появилось видео, как очень нетрезвый мужчина добирается до своего дома ползком на четвереньках.




В комментариях местные жители поделились, что часто видят этого мужчину пьяным, не редко слышны скандалы с женой. Однако некоторые пользователи пристыдили автора видео: «У нас только посмеяться», «Пьяные это, конечно, не приятно, но вот так снимать, и на всеобщее обозрение, автор, тебе самому не противно от себя», «И зачем снимать. Ну не валяется же где-то, домой ползёт».

Как сообщал «Байкал-Daily», в национальном рейтинге трезвости регионов по итогам 2019 года Бурятия заняла 61-е место из 85-ти возможных (рейтинг строится от самых «трезвых» регионов к самым пьющим). Ситуация с алкоголизацией населения в Бурятии оказалась лучше, чем в Иркутской области и Забайкальском крае.

алкоголь алкогольное опьянение
 
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