В Улан-Удэ отметили праздник Крестовоздвижения

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Праздничные богослужения совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф



27 сентября, в двунадесятный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения.



В канун праздника архипастырь возглавил служение всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. Ему сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и соборное духовенство.



Для совершения чина воздвижения в алтаре на святом Престоле был приготовлен Крест Господень. После Великого славословия владыка совершил вынос Креста и положенный по уставу в соборных храмах чин воздвижения Креста Господня, а затем помазал молящихся освящённым елеем.



В самый день праздника митрополит Иосиф совершил Божественную Литургию в том же храме в сослужении соборного духовенства. По окончании литургии было совершено славление праздника и поклонение Кресту Христову. Затем владыка обратился к прихожанам со словами праздничного поздравления и духовного назидания. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

