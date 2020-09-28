Финалистки «Миссис Бурятия» посадили молодые сосны

25 сентября состоялась всероссийская акция «Сохраним лес-2020». Акция должна была состояться в мае, но из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, была перенесена на осень.
Одна из самых масштабных посадок саженцев прошла в Тарбагатайском районе – Заудинском лесничестве. Общими усилиями было высажено 40 гектаров молодых сосен. Посадками занимались около 200 волонтёров из различных государственных организаций, коммерческих, общественных организаций. В том числе в акции приняли участие финалистки конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Бурятия».
- Второй год подряд мы принимаем участие в данной акции. Это так ответственно и волнительно, ведь мы вложили частичку своего тепла в малышей-сосенок. Высаживая саженцы, уговаривали каждую расти и стать сильной сосной! - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.
Пожары, «чёрные» лесорубы уничтожают лес в больших количествах. По словам участниц конкурса «Миссис Бурятия», «больно смотреть на пустоту, гарь, где должен жить могучий лес».
- Лес – наше богатство, которое само стать сильнее уже не может, ему нужна наша общая помощь, человеческая. И только в наших руках сохранить мощное богатство леса для наших детей и внуков. Помогая лесу сегодня, высаживая молодые сосны, мы вместе делаем доброе дело, за которое лес будет нам благодарен экологически чистым воздухом, - заключила Наталия.
По словам организаторов, мероприятие прошло с соблюдением всех антиковидных требований безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной корону «Миссис Бурятия-2020» завоевала 31-летняя работница банка Олеся Игумнова, мать двух детей.
Этим летом «Миссис Улан-Удэ 2019» Елена Дактаева взяла главный титул конкурса «Леди Евразия-2020». Елена получила право представлять Евразию на международном конкурсе «Mrs Worldwide 2020», который пройдёт в Сингапуре этой осенью. Директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова обратилась к главе республики Алексею Цыденову с просьбой материально поддержать Елену в подготовке к конкурсу.