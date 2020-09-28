Финалистки «Миссис Бурятия» посадили молодые сосны



- Второй год подряд мы принимаем участие в данной акции. Это так ответственно и волнительно, ведь мы вложили частичку своего тепла в малышей-сосенок. Высаживая саженцы, уговаривали каждую расти и стать сильной сосной! - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.











Пожары, «чёрные» лесорубы уничтожают лес в больших количествах. По словам участниц конкурса «Миссис Бурятия», «больно смотреть на пустоту, гарь, где должен жить могучий лес».



- Лес – наше богатство, которое само стать сильнее уже не может, ему нужна наша общая помощь, человеческая. И только в наших руках сохранить мощное богатство леса для наших детей и внуков. Помогая лесу сегодня, высаживая молодые сосны, мы вместе делаем доброе дело, за которое лес будет нам благодарен экологически чистым воздухом, - заключила Наталия.



По словам организаторов, мероприятие прошло с соблюдением всех антиковидных требований безопасности.



















