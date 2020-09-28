Бурятия присоединилась к празднованию юбилея Есенина



Вся неделя – Стихи С.А. Есенина на русском и бурятском языках в социальной сети Instagram

28 сентября – Публикация в социальных сетях, в которой кратко и наглядно расскажут о жизни и творчестве поэта

29 сентября – Викторина в Instagram среди подписчиков на знание биографии поэта

30 сентября – Чтение стихов С. Есенина на бурятском языке. Видеопубликация в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и Facebook

1 октября – Публикация в ВКонтакте с со стихами Есенина, переложенными на музыку. (Все желающие могут поделиться своими вариациями исполнений, а также стихами, посвящёнными поэту)

2 октября – Статья об «есенинских» местах в Рязани, Санкт-Петербурге и Москве

3 октября – Итоги конкурса в социальной сети Instagram



Возрастное ограничение 18+



Ко всероссийской есенинской неделе, посвящённой 125-летию со дня рождения поэта присоединилась Бурятия. С 28 сентября по 3 октября национальная библиотека республики проводит неделю Сергея Есенина онлайн.В течение всей недели в социальных сетях библиотеки публикуются стихи поэта, в том числе и в переводе на бурятский язык. Сотрудники библиотеки также прочитают стихи поэта на бурятском языке.Кроме этого, в социальной сети Instagram состоится викторина среди подписчиков. В конце недели будут подведены итоги, и самый активный пользователь, набравший максимальное количество правильных ответов, получит от библиотеки книжный приз.