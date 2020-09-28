В Бурятии срочно нужны доноры крови

Служба крови Бурятии просит жителей прийти на донацию
«Донорский светофор» в Бурятии горит красным по нескольким группам крови. Красный сигнал означает, что запас крови данной группы и резус-фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь.
На сегодня в Бурятии остро нужны группы крови:
1+
2+ и 2-
3+
4+
- Просим прийти на донацию, - призывает Служба крови Бурятии.
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Служба крови Бурятии просит жителей прийти на донацию
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