В Улан-Удэ «Водоканал» понудили отремонтировать сети

Некоторые участки сетей были со 100% изношенностью



Прокурорская проверка, проведённая в июне, выявила нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства МУП «Водоканал».



- В Железнодорожном районе имеются участки сетей со 100% изношенностью. В суд был подан иск к гарантирующему поставщику о понуждении произвести ремонт участков водопровода общей протяжённостью 1 080 м. Суд обязал МУП «Водоканал» произвести капитальный ремонт сетей, - сообщает прокуратура Бурятии.



Решение суда «Водоканал» не обжаловал, оно вступило в законную силу.



В ходе рассмотрения иска предприятие организовало ремонтные работы, завершение которых запланировано в октябре.

