Некоторые участки сетей были со 100% изношенностью
Прокурорская проверка, проведённая в июне, выявила нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства МУП «Водоканал».
- В Железнодорожном районе имеются участки сетей со 100% изношенностью. В суд был подан иск к гарантирующему поставщику о понуждении произвести ремонт участков водопровода общей протяжённостью 1 080 м. Суд обязал МУП «Водоканал» произвести капитальный ремонт сетей, - сообщает прокуратура Бурятии.
Решение суда «Водоканал» не обжаловал, оно вступило в законную силу.
В ходе рассмотрения иска предприятие организовало ремонтные работы, завершение которых запланировано в октябре.
В Улан-Удэ «Водоканал» понудили отремонтировать сети
Общество, Фото:
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