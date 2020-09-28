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В Бурятии оформили документы на просроченные сосиски

В Бурятии оформили документы на просроченные сосиски
Общество,  Фото:pixabay.com
На нарушителя составлен административный протокол

При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» государственным инспектором Еравнинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявлено нарушение. должностное лицо предприятия из Еравнинского района оформило ветеринарно-сопроводительный документ на 3,5 кг сосисок с истекшим сроком годности.

- Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, - сообщили в пресс-службе управления.

В отношении должностного лица предприятия составлен административный протокол, дело находится на стадии рассмотрения.
Россельхознадзор
 
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