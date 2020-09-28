В Бурятии оформили документы на просроченные сосиски

На нарушителя составлен административный протокол



При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» государственным инспектором Еравнинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявлено нарушение. должностное лицо предприятия из Еравнинского района оформило ветеринарно-сопроводительный документ на 3,5 кг сосисок с истекшим сроком годности.



- Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении должностного лица предприятия составлен административный протокол, дело находится на стадии рассмотрения.

