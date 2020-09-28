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За сутки в Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек

За сутки в Бурятии коронавирусом заболели ещё 68 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выздоровели и выписались из больниц более 5,5 тысяч человек

На утро 28 сентября в Бурятии зарегистрировано 6877 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 4093. За сутки выявили 68 больных.

Из 68 новых случаев COVID-19: 22 человека - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 577 пациентов, из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное. Количество больных детей уменьшилось, накануне сообщалось о 20 болеющих детях.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 912 коек, занято – 607, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 577, свободно 305 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,6 %.

На амбулаторном лечении на сегодня 694 пациента с COVID-19, лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 5535 человек, в том числе 26 за последние сутки. Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 71 человек.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов с COVID-19, двое из которых старше 65 лет, на ИВЛ 2 пациента, один из которых старше 65 лет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов, в том числе старше 65 лет – 6, на ИВЛ – 4 пациента, трое из которых старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов, в том числе старше 65 лет – 3, на ИВЛ – 2 пациента, один из которых старше 65 лет.

В трёх обсерваторах на 08:00 ч. 28.09.2020 г. находится 39 человек.



коронавирус профилактика
 
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