В Бурятии прошла акция «Сохраним лес»

Участники акции высадили более 70 тысяч сеянцев сосны
В Тарбагатайском районе Бурятии лесники и сотрудники государственных организаций провели акцию «Сохраним лес».
- Мы сегодня участвуем в прекрасном мероприятии по приумножению и сохранению лесных богатств. Эта всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в республике не первый год, и проводится в рамках нацпроекта «Экология». Желаем всем участникам удачи и хорошего настроения, - сказал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
Перед посадкой молодого леса, все участники прошли инструктаж – лесники показали, как правильно пользоваться «мечом колесова».
-На каждой борозде необходимо работать 1 паре. Пользуясь «мечом колесова», проделываете отверстие в почве, кладёте сеянец сосны так, чтобы корень не загибался. Теперь нужно, также при помощи «меча колесова» прижать слоем земли корень сеянца и, чтобы, убрать воздушную подушку, придавить ногой, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.
Совместными силами лесники и представители государственных структур высадили более 70 тысяч сеянцев сосны. Так они восстановили около 40 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2011 года.
- Сеянцы сосны, которые мы взяли из Кикинского питомника, специально подготавливаем перед посадкой: сортируем их по небольшим группам и обмакиваем корни в раствор глины. Это делается для того, чтобы они дольше сохраняли влагу, - отметил Владимир Бакиров, руководитель Заудинского лесхоза.
Совсем рядом – уже засаженная сеянцами сосны площадь около 60 га. Все это - компенсационное лесовосстановление. Именно на такой площади добывали руду и пески драгоценных металлов. Сейчас же пришло время восстанавливать лес по принципу «срубил гектар – посади гектар», введённый президентом России.
Акция проведена в рамках реализации нацпроекта «Экология». Главная цель нацпроекта и федерального проекта «Сохранение лесов» - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии прошла акция «Сохраним лес»
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