В Улан-Удэ до +12 градусов

В 2019 году Байкальский государственный заповедник отметил полувековой юбилей со дня создания. За эти годы этот неповторимый природный объект стал неоценимым помощником и охранником жемчужины планеты – озера Байкал. Каковы же итоги первого года нового десятилетия в жизни заповедника?