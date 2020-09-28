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В Улан-Удэ до +12 градусов

В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В районах Бурятии возможен мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами 3-8 мороза. Днём 10-15, местами 5-10 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 1-3, днём 10-12 тепла.
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